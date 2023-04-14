"На период курортного сезона — с мая по сентябрь 2023 года — компания "Гранд сервис экспресс" может предоставить пассажирам на поездах "Таврия" до 3 млн мест (в направлении в Крым и из Крыма) при наличии достаточного спроса, ожидаемого экспертами компании. Увеличение пассажиропотока при таком сценарии может составить до 36,5% по сравнению с прошлым годом", — считают в компании.

Такой прогноз в ГСЭ объяснили планируемой оптимизацией и расширением маршрутной сети, а также сохранением режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Ранее компания сообщала об ожидаемом росте пассажиропотока на крымском направлении в период майских праздников в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 200 тыс. человек.

ГСЭ также анонсировала запуск двух дополнительных поездов из Москвы в Симферополь с конца апреля.

Фирменные поезда компании "Таврия" обеспечивают постоянное ж/д сообщение с Крымом на двух основных маршрутах: Москва-Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Кроме того, компания запускает новые маршруты. В частности, поезда ГСЭ связали Симферополь с Кисловодском, Адлером, Екатеринбургом и другими городами.

В 2022 году ГСЭ перевезла поездами "Таврия" на крымском направлении 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем годом ранее (2,084 млн человек).