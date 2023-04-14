"В субботу в 14:00 запустим цветомузыкальный фонтан на Курортном бульваре, а в 15:00 — каскады фонтанов на проспекте Ленина", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеев.

По его словам, на торжественных церемониях выступят хор Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова и творческие коллективы города.

"Кисловодские фонтаны в новом сезоне вновь станут любимым местом семейного отдыха, встреч влюбленных, местом, где с удовольствием будут отдыхать жители и гости курорта",- отметил Моисеев.

Праздник будет посвящен 220-летию Кавказских Минеральных вод.