"Наш рейтинг самых популярных направлений на майские праздники выглядит так: первое место – Турция, второе – Россия, замыкает тройку лидеров Египет. Также пользуются спросом Мальдивы и ОАЭ", — рассказала глава отела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она уточнила, что более половины заявок на Турцию в начале мая приходится на семейный отдых с детьми.

Турция занимает первое место на майские праздники и у туроператора ANEX Tour. На втором и третьем местах – ОАЭ и Египет, но лидер продаж в разы превосходит эти страны по числу бронирований.

"Это связано, в частности, с доступностью прямых чартерных рейсов из регионов России в Турцию", — пояснили в компании.

В пресс-службе туроператора FUN&SUN сообщили, что продажи туров на майские выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшим спросом пользуются ОАЭ, доля продаж этого направления составляет 34%. Еще 26% бронирований от общего числа заявок приходятся на Турцию. Россия заняла третье место с долей продаж туров 17%. Также в топ-5 вошли Египет (15%) и Таиланд (3%).

"Кроме того, многие семьи с детьми отдают предпочтение, помимо Турции и ОАЭ, поездкам внутри страны, в Казахстан и на Мальдивы", — отметили в FUN&SUN.

Среди внутрироссийских направлений, по данным туроператора, на майские популярны Краснодарский край, Казань, Дагестан, Чечня и Калининград.

По словам туроператоров, чаще всего туры бронируются на неделю или 8-9 дней.

В этом году россияне отдыхают 29, 30 апреля и 1 мая по случаю праздника Весны и Труда и с 6 по 9 мая на День Победы.