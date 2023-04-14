Доля "Шереметьево" в общем объеме пассажиропотока Московского авиаузла сохранилась на уровне февраля — 50%.

В марте 2022 года аэропорт обслужил около 1,4 млн человек, что на 18% меньше, чем в марте 2021 года, и на 29% — чем в феврале 2022 года. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине.

Впервые за год рост пассажиропотока "Шереметьево" показал в феврале — он составил 16% (перевезено 2,3 млн человек).

За январь-март "Шереметьево" обслужило 7,2 млн пассажиров (+23% г/г). Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань и Калининград, зарубежными — Пхукет (Таиланд), Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ). Наибольшие объемы перевозок обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Smartavia, Nordwind.

Два других аэропорта Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.