Отмечается, что по сравнению с первым кварталом 2021 года пассажиропоток вырос на 38%.

В настоящее время из "Баратаевки" летают пять авиакомпаний по шести направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пассажиропоток аэропорта "Баратаевка" составил 530,856 тыс. пассажиров и сохранился на уровне предыдущего года.

Аэропорт начал принимать авиарейсы 11 сентября 2018 года после реконструкции летного поля, которая велась с 2016 года.