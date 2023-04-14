"Промышленный туризм для Санкт-Петербурга стал новым востребованным направлением. Российская промышленность зарождалась именно здесь. Сегодня в Петербурге работают более 750 крупных и средних предприятий. Интеграция промышленности и туризма позволяет расширить коллекцию впечатлений туристов и совместить культурную, деловую и познавательную программы", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Он сообщил, что благодаря реализации проекта "Промышленный туризм" гости Петербурга смогут на примере логистического комплекса в Парголово увидеть, как устроен сложнейший процесс доставки товара или продукта от производителя до потребителя.

Представители сферы гостеприимства Петербурга уже ознакомились с полным производственным циклом работы склада комплекса.

"Туроператоров познакомили с внутренним устройством склада, организацией работы персонала, систем хранения груза и видеонаблюдения. В ходе экскурсии были использованы интерактивные элементы: гостям продемонстрировали работу оператора погрузчика, который поднимал и спускал с седьмого яруса хрупкую вазу, а также скоростные и высотные возможности штабелера, мастерски перемещающего грузы в стесненных условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники смогли попробовать себя в роли оператора погрузочной техники.

Логистический комплекс в Парголово ежемесячно обслуживает более 5 тыс. компаний и производств, расположенных на территориях Петербурга, Псковской и Ленинградской областей, Великого Новгорода и Карелии. Ежедневно для транспортировки груза задействовано 90 транспортных средств, на складе работают более 150 человек.