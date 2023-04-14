"24 апреля текущего года откроется на Москве-реке навигация. Сотрудники данного подразделения (управления на транспорте — ИФ) обслуживают Москву-реку, обслуживают канал имени Москвы непосредственно. Это более 150 километров водных гладей", — сказал Калинкин в пятницу на открытии в Северном речном порту нового здания линейного отдела полиции МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО.

По словам Калинкина, в текущем году будет открыт еще один линейный пункт полиции в Южном речном порту, когда в здании вокзала завершится реконструкция.

В рамках мероприятия Калинкин сообщил, что за прошлый год более 2,5 млн пассажиров воспользовались водным транспортом в Москве.

По словам представителя МВД, для обеспечения безопасности граждан на воде полицейское управление использует различные виды транспорта, среди которых катера и гидроциклы.