"Законопроект носит рамочный характер, он должен учитывать отраслевой характер туризма. На мой взгляд, такого рода закон позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а также закрепить на федеральном уровне основные правила игры, критерии оценки и развития туротрасли", — рассказал глава комитета Сангаджи Тарбаев.

Согласно проекту, который есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", закон будет состоять из 8 глав и 34 статей.

В первой главе отраслевого закона отражены общие положения – предмет регулирования и действие федерального закона. Во второй главе речь идет о правах и полномочиях органов государственной власти и местного управления в сфере туризма, стратегическое планирование, госконтроль и так далее.

Третья глава содержит статьи о подготовке кадров, информационном обеспечении и цифровизации туризма. Четвертая регулирует деятельность по предоставлению туруслуг, пятая – защиту прав туристов и заказчиков турпродукта. В шестой отражены критерии безопасности в туризме. Седьмая статья посвящена международному сотрудничеству. В восьмой будут содержаться заключительные положения.