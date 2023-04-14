Полеты будут выполняться с 30 апреля дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-800.

Вылет из Омска в 8:10, время полета — 3 часа 40 минут. Вылет в обратном направлении — в 0:35 с прибытием в Омск в 7:00 (время в пути — 2 часа 25 минут).

Согласно летнему расписанию омского аэропорта на 2023 год, перелеты из Омска будут осуществляться более чем по 25 направлениям внутри России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Якутск, Норильск, Минеральные Воды, Уфа, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Абакан, Пермь, Самара, Тобольск, Новый Уренгой, Салехард, Барнаул, Сургут, Кемерово, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Новокузнецк.

Маршруты будут обслуживать авиакомпании "Победа", "Уральские Авиалинии", "Сибирь", Nordwind Airlines, "Россия", "Якутия", "Икар", Smartavia, Red Wings, NordStar, "Азимут", "ЮВТ Аэро", Utair, "Ямал".

Международные рейсы будут выполняться в Ош, Душанбе, Намаган, Ташкент, Астану авиакомпаниями Nordwind Airlines, Red Wings, Uzbekistan Airways, Qazaq Air.