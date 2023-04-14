"В Пскове на улице Леона Поземского открыли самый большой в регионе скейт-парк, построенный по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", — написал глава региона в телеграм-канале.

Парк состоит из нескольких зон: для активных занятий созданы территория для катания и выполнения трюков, площадки для воркаута и уличного баскетбола и зоны отдыха с беседками и скамейками. Его площадь составляет более 11 тыс. кв. метров.

Объект оснащен звуковой аппаратурой и видеонаблюдением, вечером освещается.

"Особое внимание уделили безопасности. Обустроено деревянное покрытие на горках и трамплинах, нет лишних конструкций около трюковых фигур, территория оборудована комплексом видеонаблюдения", — отметил губернатор.

Кроме того, на территории скейт-парка появится кафе.

Планируется, что здесь пройдет первый в Пскове фестиваль экстремальных видов спорта.

Строительство скейт-парка стало возможным в рамках второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Место для скейт-парка вдали от жилых кварталов выбрано для того, чтобы шум, доносящийся с площадки, не мешал жителям многоквартирных домов.

Кроме оборудования площадки скейт-парка, подрядчик отремонтировал участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной протяженностью 616 метров с прилегающими участками, включая пересечения и примыкания улиц.

Еще два скейт-парка в Пскове располагаются на улицах Кузбасской Дивизии и Никольской.