"Нам точно нельзя допустить избытка регулирующих полномочий. Есть риск того, что если мы начнем законодательно регулировать все виды туризма, то мы ограничим даже то развитие, которое сейчас идёт поступательно в отсутствие этого регулирования. И этот момент необходимо учитывать. Нецелесообразно приходить с регулированием туда, где все без нас развивается", — сказал он, выступая на стратегической сессии рабочей группы "Нормативное сопровождение".

Как отметил Вахруков, государственные приоритеты и приоритеты отрасли заключаются в существенном росте инвестиций в туристическую отрасль, существенном наращивании номерного фонда и других инфраструктурных объектов.

"Безусловно, в приоритете безопасность, чтобы туристы были застрахованы, чтобы денежные средства были защищены. Но все, что касается ужесточения правил, в этом надо быть крайне осторожными", — подчеркнул замминистра.

По словам Вахрукова, в нормативное поле необходимо внести все средства размещения, ключевые виды туристской инфраструктуры. Также в законе следует отразить институциональные меры и механизмы поддержки, определить, в каком виде будет отражено территориальное планирование туризма.

Ростуризм в декабре 2021 года опубликовал для обсуждения текст нового законопроекта, регулирующего туристскую отрасль. Как поясняли в ведомстве, действующий сегодня закон о туризме, принятый в 1996 году, сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. Обсуждение законопроекта продолжалось весь 2022 год. В октябре Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития.