"Будем дальше сотрудничать с вашим музеем, я обязательно буду обращаться к нашему предприятию, которое у себя держит в заначке достаточно интересные экспонаты. Их надо опубличивать, через ваш музей делать это достоянием, чтобы все туристы и посетители могли ознакомиться", — сказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов журналистам в пятницу.

28 марта в "Роскосмосе" сообщили, что первый экспериментальный спутник связи "Марафон" запустят в конце 2023 года.

22 октября 2022 года с космодрома Восточный был запущен демонстрационный космический аппарат "Скиф-Д".

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи — "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли — "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".