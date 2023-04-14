"По данным следствия, обвиняемый и его подчиненная, пользуясь своим служебным положением, в декабря 2017 года по август 2019 года похитили более 2,2 млн рублей. Деньги были получены от физических лиц в качестве оплаты за предоставленные Центром медицинской реабилитации "Луч" услуги. Минздраву РФ причинен ущерб в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

В целях возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест в размере более 32 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.

Бывшему руководителю центра и его подчиненной инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Всего по делу проходят четыре фигуранта, в отношении двоих расследование продолжается.