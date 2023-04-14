На рейсах, выполняемых под коммерческим управлением "Аэрофлота", за январь-март "Аврора" перевезла более 211,3 тыс. человек (рост на 21%).

На межрегиональных и субсидируемых региональных рейсах за этот период обслужено 114,2 тыс. пассажиров (рост на 30%).

По мнению генерального директора "Авроры" Константина Сухоребрика, тенденция роста пассажиропотока продолжится в весенне-летний период навигации.

"Особым событием для "Авроры" и дальневосточников в этом году стало возобновление авиасообщения с Китаем. В феврале и марте на рейсах из Хабаровска и Владивостока в Харбин перевезено более 2,2 тыс. пассажиров. Рейсы из Хабаровска в Пекин выполняются два раза в неделю, в Харбин — три раза в неделю, из Владивостока в Пекин и Харбин — по три раза в неделю", — отмечает пресс-служба.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал ранее, что от расширения маршрутной сети "Авроры", увеличения частоты рейсов напрямую зависит улучшение транспортной доступности Дальнего Востока.

Как сообщалось, пассажиропоток авиакомпании в 2022 году вырос на 9% по сравнению с показателем 2021 года, до 1,166 млн человек. В 2023 году, согласно прогнозам, "Аврора" ожидает увеличения перевозок до 2,2 млн человек, в 2024 году — до 2,5 млн, в 2025 году — до 2,7 млн.

Ранее сообщалось, что на базе "Авроры" создается единая дальневосточная авиакомпания. В нее должны войти пять перевозчиков: "Якутия", "Камчатское авиационное предприятие" и "Чукотавиа", "Хабаровские авиалинии" (по 25% плюс одна акция этих компаний уже переданы "Авроре"), а также "Полярные авиалинии".

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.