"Автовокзал будет оборудован в помещениях железнодорожного вокзала. В результате переустройства привокзальной площади будет изменена схема движения общественного и легкового транспорта. Сюда будут заезжать автобусы городского, пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения", — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, для легковых автомобилей встречающих и провожающих будет создана отдельная парковка — за остановочным комплексом. Площадку под стоянку освободят от построек и благоустроят.

"Объединение инфраструктур двух вокзалов позволит обеспечить безопасность и оптимизировать логистику пассажиров, которые ездят с пересадками с одного вида транспорта на другой. Будет очень комфортно и удобно", — подчеркнул Ведерников.

Точные сроки начала работ пока не определены, муниципалитету предстоит разработать и утвердить окончательный вариант проекта.

Здание Псковского железнодорожного вокзала было официально открыто в 1863 году. Проект типовой станции первого класса для четырех городов: Владимира, Пскова, Вильно (Вильнюса) и Динабурга (Даугавпилса) был создан французским архитектором Пирелем. Псковский вокзал связан с поворотным событием отечественной истории — отречением последнего русского монарха Николая II 2 (15) марта 1917 года. На Привокзальной площади в память об этом историческом событии построена Царская часовня.