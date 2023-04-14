Посещение нового музейного и туристического объекта включено в экскурсию "Над Новою Преголей, где Петр ступал!". Комплексная экскурсия начинается с речной прогулки на туристическом катере. Пассажиры с воды полюбуются музейными кораблями, пройдут под старинными мостами, узнают об истории инженерных сооружений, где Петр I изучал артиллерийскую науку, а затем ошвартуются на причале у бастиона "Литва". Увидеть залы фортификационного сооружения XIX века можно будет в сопровождении музейного экскурсовода, говорится в сообщении.

"Бастион "Литва" стал частью музейного комплекса в 2022 году. Много лет это крепостное сооружение было закрыто и оставалось для калининградцев и гостей города некоей "terra incognita". Сегодня мы включили его в маршрут новой экскурсии и хотим рассказать о его истории и перспективах", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора музея Дениса Миронюка.

В настоящее время завершается инженерно-техническое обследование бастиона в целях получения рекомендаций о необходимых первоочередных работах по консервации и сохранению объекта. Одновременно ведется работа над эскизным проектом приспособления здания под музейную экспозицию.

"Для нас это интереснейший объект — выход к воде, будущие помещения для экспозиций и хранения нашего малого флота, новая страница в рассказе о фортификационных сооружениях города", — отметил Миронюк.

Бастион "Литва" возведен в 1843-1860 годах как казематированная береговая батарея на реке Преголь. В 1920-х годах в редюите бастиона работал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов в нём разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. В советское время там располагался небольшой деревообрабатывающий завод.

В 2007 году бастион получил статус объекта культурного наследия регионального значения.