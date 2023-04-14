"Сроки окончания строительно-монтажных работ перенесены на 2025 год. Внешние факторы — пандемия коронавируса и введение санкций в отношении России, в том числе касающихся гражданской авиации, привели к существенному снижению международного авиатрафика. Эти обстоятельства отразились на экономике и увеличении сроков реализации проекта строительства нового пассажирского терминала международных воздушных линий аэропорта Хабаровск", — отметили в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время аэропорт вместе с со своими партнерами по реализации проектов развития — ВЭБ.РФ и АО "ВЭБ.ДВ" прорабатывает варианты корректировки условий кредитования проекта.

Кроме того, по данным пресс-службы, идет процесс замены ушедших с российского рынка западных поставщиков аэропортового технологического оборудования и инженерных систем, которые были задействованы в строительстве нового терминала. Проводится перестройка логистических цепочек поставок.

Строительная готовность объекта составляет более 60%. Работы полностью финансируются за счет собственных средств ГК "Хабаровский аэропорт", объем вложений уже составил 2,2 млрд рублей, существенно превысив плановый (1,6 млрд рублей).

Ранее ввод терминала был намечен на весну 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство объекта площадью 20,5 тыс. кв. м предполагался в объеме 5,2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей — собственные средства инвестора, 3,1 млрд рублей — кредитные средства ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ, еще 540 млн рублей — расходы на оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу из средств федерального бюджета.

Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать до 1 млн пассажиров международных направлений ежегодно. Терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Генеральным проектировщиком является ООО "Ди Би Си Консультантс", генеральным подрядчиком строительства — ООО "ЛимакМаращСтрой".

Новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала аэропорта (пока он обслуживает внутренние и международные авиалинии, а после ввода международного терминала в нем останутся только внутренние рейсы). Строительство действующего терминала было завершено в 2019 году.

Международный аэропорт Хабаровск в 2022 году обслужил 1,9 млн пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель 2021 года.

Оператором наземной деятельности аэропорта Хабаровска является АО "Хабаровский аэропорт". Компания-оператор находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка.