"Северный речной вокзал — крупнейшая точка притяжения транспортной речной инфраструктуры, в прошлом году по Москва-реке (проехало — ИФ) 2,8 млн пассажиров. В этом году мы ожидаем цифру — больше трех млн пассажиров", — сказал Ликсутов журналистам в пятницу.

Он уточнил, что всю территорию Северного речного вокзала в выходные дни посещает более 50 тыс. человек. Эта цифра также может увеличиться.

Заммэра столицы отметил, что такой объем пассажиров требует особого внимания и контроля, поэтому власти Москвы выделили площади в здании Мосгортранса для создания линейного отдела полиции.