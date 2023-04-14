"Санкт-Петербург — перспективное туристское направление для жителей Белоруссии. В 2022 году северную столицу посетили 75 тыс. путешественников из этой страны, что в два с лишним раза больше, чем в 2021 году. Есть предпосылки к дальнейшему активному росту турпотока: развитое транспортное сообщение, удобная инфраструктура, исключительное петербургское гостеприимство и главное — растущий интерес белорусов к городу на Неве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Петербург представлен на 25-й юбилейной международной туристской выставке-ярмарке "Отдых 2023" в Минске.

"Из Санкт-Петербурга на выставку прибыла большая деловая делегация, представляющая разные стороны сферы гостеприимства. Нам есть чем заинтересовать белорусских гостей. Особенно в этом году, когда Петербург получил статус культурной столицы СНГ и отмечает свое 320-летие. Вместе с другими регионами Северо-Запада мы предлагаем проехать маршрутами "Серебряного ожерелья России", для которого город на Неве является центром притяжения и туристским хабом", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

Кроме того, белорусским туристам предложены туристические проекты "Два города — миллион впечатлений" и "От рассвета до заката". Последний объединяет сразу три города.

"Встретить рассвет в Москве, полюбоваться закатом в Нижнем Новгороде, гулять вдоль рек и каналов белыми ночами в Петербурге — это невероятный опыт и отличная идея для путешествия", — отметил Корнеев.

Согласно данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", 80% белорусских путешественников не старше 34 лет. 18% приезжают в Петербург семьями с детьми. В среднем туристы из Белоруссии проводят в Петербурге около недели и тратят в ходе поездки до 53 тыс. рублей.

Международная выставка-ярмарка "Отдых 2023" — самая крупная профильная выставка Белоруссии в категории "Туризм и отдых". Она объединила около 3 тыс. участников и более 100 экспонентов из стран, продвигающих свои услуги на белорусском рынке. Выставка будет работать с 13 до 15 апреля.