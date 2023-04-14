Популярный фестиваль бега пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая.

"В программе фестиваля бега яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах", — подчеркивает пресс-служба.

Между тем, в период межсезонья основные канатные дороги пройдут регламентные работы.

"В преддверии летнего сезона, с 21 по 27 апреля, основные канатные дороги "Роза Хутор", а также аттракцион родельбан, отправятся на плановые регламентные работы. В этот период будет работать подъемник "Стрела", который доставит гостей курорта из Роза Долины на отметку 1,6 тыс. метров над уровнем моря. В межсезонье здесь открывается атмосферный Горный парк с фотозонами и выставкой техники. Для посещения Горной Олимпийской деревни будет организовано бесплатное транспортное сообщение на микроавтобусах", — сообщает пресс-служба.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Пресс-служба также сообщает, что в настоящий момент курорт предлагает воспользоваться акцией раннего бронирования номеров в летний сезон, когда гости при проживании более 5 ночей получают в подарок дополнительную ночь.

"В фокусе внимания курорта развитие природного туризма. В этом летнем сезоне ожидается, что карта пеших троп курорта пополнится новыми маршрутами. Будет запущено самое большое количество троп в горах Сочи, в том числе с возможностью подняться на самую высокую точку хребта Аибга — "Каменный столб" на высоте 2509 метров с панорамой на 360 метров и видом не только на Черное море, но даже на Абхазию. Вновь будет открыт популярный природный парк водопадов Менделиха, где находится и самый высокий в регионе водопад — "Золотой", — отмечается в сообщении.