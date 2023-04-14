В том числе в марте текущего года было обслужено 75,96 тысяч человек (рост на 23% по сравнению с мартом прошлого года).

"Среди авиакомпаний лидерами аэропорта по объему перевозок стали: S7 Airlines (39,8%), "Якутия" (37,8%), "Полярные авиалинии" (9,5%) и "Аэрофлот" (8,1%)", — говорится в сообщении.

Самыми востребованными направлениями стали Москва, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Доля авиаперевозок по центральному расписанию составила 80,7%.

Перевозки внутри республики заняли 19,3%. Наиболее востребованными направлениями были Олекминск, Батагай, Среднеколымск, Мирный, Тикси.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. До пандемии осуществлялись полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, на остров Пхукет.

По итогам 2022 года аэропорт "Якутск" обслужил свыше 986 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем в 2021 году.