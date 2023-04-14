Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция познакомит посетителей с особенностями охотничьего и воинского быта народов, населяющих обширную территорию от Восточной Европы до Дальнего Востока, от Северного Ледовитого океана до Тянь-Шаньских гор.

"Столь разнообразная панорама этнических культур объединена главной идеей — осветить сугубо мужские виды традиционных занятий, таких как охота и военное дело, требующих особых навыков и незаурядных личностных качеств. Охота и военное дело во многом связаны: в их основе лежит принцип поединка, из которого мужчина, один или с соратниками, должен выйти победителем", — говорится в сообщении.

Выставка показывает, что тип личности мужчины — охотника и воина — формировался в определенном природном и социокультурном ландшафте, но везде и во все времена победа достигалась огромным напряжением сил, самообладанием и тактическим превосходством. Помощниками в схватке всегда были оружие и орудия, с которыми у мужчины устанавливалась особая психологическая связь как с самостоятельными сущностями.

Посетители увидят охотничий и воинский костюмы, которые были важнейшим компонентом походной экипировки.

Способы поимки охотником добычи, показанные на примере традиции русских, коми, эвенков, киргизов, были весьма разнообразны — это охота пешая и конная, подвижная и неподвижная, псовая и с ловчими птицами, лучная, ружейная и с использованием орудий лова. У одних народов данные приемы известны с глубокой древности, у других появились много позже под влиянием социокультурных перемен.

В народном быту охота, как правило, была лишена чувства наживы, в ней ценились умеренность и бережное отношение к природе; в охотниках видели особых знатоков мира дикой природы.

Воинские традиции ярче всего выражены в культуре тех народов, которые в начале XX века ещё сохраняли черты военизированного образа жизни — это горцы Кавказа (кабардинцы, грузины-хевсуры, грузины-мегрелы) и Карпат (украинцы-гуцулы), а также чукчи — обитатели суровой арктической зоны. Экспонаты выставки показывают, что военный потенциал каждого народа, имея универсальные функции, самобытен.

Наряду с орудиями и оружием, на выставке представлены предметы, которые в редкие часы отдыха и досуга помогали мужчинам восстанавливать силы и скрашивали тяготы походного быта.

Отдельная тема объединяет предметы декоративно-прикладного искусства, в оформление которых включены образы охотника и воина. Народные мастера воплощали этих популярных фольклорных персонажей в разной стилевой манере, но неизменно с любовью, уважением и добрым юмором.