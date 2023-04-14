"Мы видим тренд к увеличению числа туристов. В прошедшем зимнем сезоне регион посетили 330 тыс. человек. Это немного больше прошлого сезона, когда у нас было 320 тыс. туристов. Конечно, лед Байкала является самым привлекательным объектом для приезжающих", — сказала Найденова на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в пятницу.

Она уточнила, что в зимний сезон Иркутскую область посетили 5 тыс. иностранных туристов. Большая их часть — из Монголии, далее идут гости из Китая, Казахстана, Белоруссии, Таиланда.

Найденова также отметила, что для привлечения иностранцев власти Иркутской области совместно с Алтаем готовят специальный межрегиональный тур.

Ранее сообщалось, что в целом в 2022 году Иркутская область приняла 1,7 млн туристов. Рост составил 18% по сравнению с 2021 годом и сравнялся с допандемийным уровнем.