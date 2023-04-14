"На субсидии НКО на реализацию проектов в сфере культуры в государственной программе Московской области "Культура и туризм Подмосковья" на 2023-2027 годы" предусмотрено 15 млн рублей. В конкурсе приняли участие 15 НКО региона. Субсидии получат лучшие шесть проектов", — говорится в сообщении.

В частности, субсидии получит Центр развития русской культуры, традиций и эколого-просветительской деятельности "Русский лес" на проведение в музее-заповеднике А.С. Пушкина литературно-музыкального фестиваля "Традиция", Коломенский центр познавательного туризма "Коломенский посад" на реализацию проекта "Арткоммуналка. Веничкина кухня", Центр развития культуры и искусств "Дарование" на подготовку спектакля "Мюзикл вместе".

Также в число лучших вошли проекты дошкольной образовательной организации "Мозаика" — проведение художественно-театральной лаборатории и фестиваля "ПОЛЕ: ТЕЛО", Фонда "Центр развития предпринимательства", он получит средства на проведение серии концертов "Орлята учатся летать. Пересекая время — наставник и ученик на одной сцене", детский сад № 13 "Сказка" — проведение фестиваля-праздника детской анимации имени Эдуарда Успенского "Пластилиновая ворона".