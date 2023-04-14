Кредитные средства предоставлены в рамках госпрограммы поддержки туризма и под гарантию АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП").

Комплекс будет выполнен в стиле горной деревни с коттеджами и клубным домом, его общая площадь превысит 14,5 тыс. кв. м.

ВТБ уже предоставил финансирование для строительства первой очереди апарт-отеля, она была введена в эксплуатацию в январе 2022 года. Полное завершение проекта планируется в конце 2024 года, отмечает пресс-служба.

"Реализация нашего проекта поможет решить задачу создания дополнительных площадей для туристов и спортсменов, желающих посетить наш регион, даст толчок развитию горнолыжного курорта "Горный воздух", — сказал гендиректор ООО "Сахалин Шале" Алексей Залпин, слова которого приводятся в сообщении.

ООО "Сахалин Шале" создано в декабре 2017 года. Отрасль — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании на паритетных началах выступают братья Алексей и Павел Залпины.

Специализация ТОР "Горный воздух" — рекреация, туристический кластер. Здесь зарегистрирован 31 резидент, общая сумма заявленных инвестиций — 28,3 млрд рублей.