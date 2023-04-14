"Цены выросли примерно на 20%. В первую очередь, из-за питания. Но и размещение (в отелях, на турбазах — ИФ) тоже подорожало. Это, в частности, связано с нехваткой персонала в туристической сфере. И еще один фактор роста для роста цен — "обеление" туристического рынка", — сказал он.

Копылов при этом добавил, что он не ждет еще одного повышения цен на туры на Байкале к этому лету.

Руководитель Ассоциации гостиничной индустрии "Пять звезд" Екатерина Процентова добавила, что прошедший зимний турсезон показал более высокую загрузку сетевых отелей в Иркутске. Она также добавила, что российские сервисы для бронирования гостиниц пока не могут заместить ушедший из РФ Booking.сom. Большая часть бронирований, по ее оценке, проходит через "Яндекс.Путешествия", сервисы "Островок" и "Броневик".