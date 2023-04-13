"Помимо рейсов в Казань, Уфу, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург и Самару, которые мы выполняли в прошлом году, добавятся такие маршруты, как Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Оренбург", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора Nordwind Антона Маттиса.

По словам заместителя министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анны Безруковой, которые приводятся в сообщении, открытие новых направлений обеспечит комфорт туристам, так как не потребует пересадок в других городах.

"Люди смогут легко и удобно добраться до пункта назначения, избегая лишних задержек, ожиданий и прочих неудобств. В целом турпродукт в таких условиях будет более дешевым, так как прямые рейсы экономят время и ресурсы на дополнительные перелеты и транспортировку", — приводятся в сообщении слова Безруковой.

Как сообщалось, в марте текущего года в рамках 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023 было подписано соглашение по стратегическому партнерству в сфере развития туризма между министерством по туризму и народным художественным промыслам Дагестана и авиакомпанией Nordwind. Документ предусматривает содействие в развитии и усилении туристических потоков в Дагестан на регулярных рейсах авиакомпании в 2023 году.