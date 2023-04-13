Информация о договорах лизинга опубликована на Федресурсе. Срок аренды самолетов составит 15 лет (с апреля 2023-го по март 2038 г.). Кто выступает лизингодателем, в материалах не указано.

Представитель "Аэрофлота" также не уточнил, с кем заключены договоры. Сам факт перевода самолетов из собственности в оперлизинг он назвал "стандартной практикой в отношении управления парком".

О выкупе и получении права собственности на 10 Boeing 777-300ER "Аэрофлот" сообщал в декабре. Уточнялось, что эти лайнеры были арендованы в 2013-2014 гг. у ирландской лизинговой компании по договорам финансового лизинга (в отличие от операционного, не запрещен санкциями ЕС). О поставках 10 Boeing 777-300ER в эти годы сообщал "ВЭБ-лизинг", который, как и другие лессоры, оформлял сделки с российскими авиакомпаниями в основном через ирландские структуры.

По данным источника "Интерфакса", новым лизингодателем 10 Boeing 777 выступает ООО "НЛК-финанс". Согласно данным ЕГРЮЛ, эту компанию учредили в начале декабря прошлого года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подведомственно Росавиации) и учрежденное им же незадолго до этого ООО "Страховая компания "НСК". Источник агентства на страховом рынке пояснял ранее, что НСК создана для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкциями и "блокировкой в ряде случаев традиционных механизмов авиастрахования".

Ранее в четверг сообщалось, что "НЛК-финанс" начала размещение дебютного выпуска 15-летних облигаций почти на 35 млрд руб. Согласно сообщению НРД, размещение проходит по закрытой подписке в пользу Минфина РФ в рамках программы облигаций на 300 млрд руб., зарегистрированной ЦБ в конце прошлого года.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщал в марте, что правительство выделило порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 самолетов.