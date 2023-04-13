Как следует из ЕГРЮЛ, в начале апреля он учредил в республике Алтай ООО "Отель Кебезень Резорт". Генеральным директором этой компании является бывший член правления группы "Черкизово" и ее миноритарный акционер (0,092%) Юрий Дячук.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом, новая компания — это личный проект Бабаева. Он предусматривает строительство бутик-отеля с небольшим количеством номеров. Масштабирование проекта не планируется.

"Алтай был выбран потому, что Игорь Бабаев на протяжении уже многих лет проводит там много времени, любит этот регион, видит в нем большой потенциал для развития, в том числе туризма", — сказал он.

Бабаев в настоящее время не является акционером группы "Черкизово". Этот бизнес продолжают его сыновья — Сергей и Евгений Михайловы.