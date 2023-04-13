Четырехлетнюю беременную Заяну привезли в зоопарк в мае прошлого года. Через 13 месяцев (столько верблюды обычно вынашивают потомство) у нее родился первенец.

"Первые пять дней самка с малышом находились в домике. Со вчерашнего дня семейство гуляет на улице. Идет постепенное привыкание к другим членам семьи", — приводятся в сообщении слова заместителя директора зоопарка Максима Козлова.

Первый месяц верблюжонок будет питаться молоком матери. Позднее он перейдет на корм взрослых животных.

По сложившейся традиции также через месяц питомцу придумают имя.