"В январе-марте посольство и Генконсульства России в КНР выдали 50,85 тыс. виз, из них порядка 40 процентов приходится на туристические", — говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".

Как отметили в дипмиссии, больше всего виз выдано Генконсульством РФ в Шэньяне – 29,5 тыс., а также консульским отделом посольства в Пекине – 12,7 тыс.

В конце февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена. В конце марта заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что в министерстве ожидают актуализированный список китайских туркомпаний, которые планируют направлять безвизовые групповые туры.

В настоящее время иностранные туристы могут подавать заявления на все типы виз в Китай. В конце марта власти республики также разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.