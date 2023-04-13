"Минувшим днем на Северном молу набережной Балтийска множество рыбаков как обычно в это время ловило салаку и камбалу. В какой-то момент к ним подошли гуляющие на молу люди и сказали, что недалеко на камнях лежит тюлененок, которому явно плохо и, наверное, он погибает", — сказал собеседник агентства.

Несколько рыбаков побежали к месту происшествия, нашли тюленёнка и увидели, что он заглотил снасть для ловли салаки. Удерживая животное, рыбаки перекусили кусачками стальной крючок и вытащили его части из пасти.

"Удивительно, что отпущенный тюлененок потом подплыл к спасителям и некоторое время лежал недалеко от них на камне", — сказали в администрации.

Балтийский серый тюлень включен в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красные книги России и Балтийского региона, так как находится под угрозой исчезновения.

Детеныши и взрослые особи серого тюленя нередко оказываются на береговой линии Калининградского побережья. Порой они становятся жертвами городских хулиганов и диких собак. Однако, нередко и люди приходят животным на помощь.

В 2013 гду в Зеленоградске была установлена скульптура серого балтийского тюленя, прообразом которого стало животное, которое все лето 2012 года жил на городском пляже и превратился в местную достопримечательность. Ластоногий не только не боялся людей, но и позволял себя подкармливать "морской" едой.