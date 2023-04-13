"Мы максимально внимательно подошли к решению вопроса, изучили опыт других регионов, постарались учесть все замечания, поступившие от представителей средств массовой информации и туристического сообщества. Отмечу, что введение данного ограничения не приведет к каким-либо критическим последствиям в хозяйственной и промышленной деятельности", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора — министра региональной безопасности Артема Долгова.

Под запрет попали квадрокоптеры с максимальной взлетной массой свыше 150 граммов без получения специального разрешения. Выдать его могут органы местного самоуправления, где планируется выполнить полет.

Правила предусматривают, что разрешение на полет могут получить физические и юридические лица, которые работают в интересах предприятий киноиндустрии и СМИ, физлица, которые участвуют в поисково-спасательных работах. Также за разрешением могут обратиться территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы и органы местного самоуправления Мурманской области, включая подведомственные учреждения, юрлица и предпринимателей, с которымм заключен договор. Разрешение предусмотрено для организаций, которые занимаются добычей и переработкой полезных ископаемых, строительной деятельностью, эксплуатируют объекты энергетики или объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной сред.

В мининформе отмечают, что обратиться за разрешением на полеты БВС нужно не позднее десяти рабочих дней до планируемого полета. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение семи рабочих дней.

Без дополнительного согласования запрещено использовать квадрокоптеры над территориями объектов Минобороны, ВПК, топливно-энергетического комплекса и правоохранительных органов. Исключение для БВС, которые находятся в пользовании этих структур.