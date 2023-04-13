"С 29 апреля музей-усадьба "Ясная Поляна" переходит на летний график работы. До конца октября в выходные и праздничные дни экскурсии будут проводиться с 10:30 до 16:30, заповедник будет открыт для посещения с 9:00 до 18:00. Посетить мемориальные здания можно будет только в составе экскурсионной группы", — говорится в сообщении.

Как пояснили в дирекции музея, ограничения вводятся согласно рекомендациям специалистов Института по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация", сделанным по результатам обследования Дома Толстого.

В музее также отметили, что выходные и праздники — дни повышенного экскурсионного спроса.

"Поэтому продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком. Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9:00 до 17:00, находиться на территории можно до 18:00", — сказал представитель музея.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно Ясную Поляну посещают до 300 тыс. человек.