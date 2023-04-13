"Мэр Портофино Маттео Виакава недавно определил пару "красных зон", где туристам запрещено толпиться, чтобы сделать фотографии окрестностей или селфи. В частности, речь идет о площади Мартири дель Оливетта и прилегающих к ней живописных улочках. Скопление туристов мешает движению транспорта и экстренных служб. По распоряжению городского совета, за нарушение правила путешественников будут штрафовать на 275 евро", — пишет портал.

Как отмечает издание, запрет будет действовать до 15 октября с утра до 18:00.

"Цель не в том, чтобы сделать это место более эксклюзивным, а в том, чтобы каждый мог насладиться красотой. Портофино не является чьей-либо собственностью, он принадлежит всем", — подчеркнул Виакава.

Решение было принято после того, как мэры городов рядом с нацпарком Чинкве-Терре ввели ограничения для туристов, чтобы сохранить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Портофино — живописный городок в провинции Генуя на берегу Лигурийского моря. Туристов привлекает средневековая архитектура курорта, разноцветные домики, а также бутики и рестораны морской кухни, которые окружают небольшую мощеную площадь Пьяцетта.