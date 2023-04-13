"В этом летнем сезоне мы готовимся к наплыву посетителей аналогично прошлому году, когда на косе побывало самое большое за свою историю количество туристов, почти 900 тысяч. И прежде всего мы усилим меры контроля за посетителями. Так, наш штат инспекторов для патрулирования уже увеличен на пять человек. Это позволит вести контроль в три смены — с утра и до поздней ночи. Будет работать и ночная оперативная группа", — сказал Калина.

По его словам, особое внимание будет уделяться прикорневой части косы, которая начинается в окрестностях Зеленоградска. Там люди порой ставят палатки, вырубают насаждения для удобства "дикого" проживания, разжигают костры под предлогом того, что "это не территория нацпарка".

Работы у инспекторов в этом году будет значительно больше, чем раньше. В конце 2022 года нацпарку поручена охранная деятельность на прилегающей акватории Балтийского моря у берега Куршской косы. Общая площадь охраняемой территории составляет 15 тыс. 913 га, а ширина от 2,5 до 4 км от береговой линии. В свою очередь эта территория разделена на четыре зоны, для каждой из которых установлены индивидуальные ограничения или запреты, пояснил директор.

"Конечно, в основном правила нарушают так называемые самостоятельные туристы, которые приезжают на косу на личном или общественном автотранспорте. Однако и организованные туристические группы требуют определённого контроля. Нередко гости из их числа тоже нарушают правила пребывания. И потому даже этих туристов без внимания в нацпарке оставлять нельзя", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.