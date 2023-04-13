"Оборудованных пляжей не хватает в 22 муниципальных образованиях степной зоны края. В прошлом году там погибло 32 человека, в том числе четверо детей, которые купались в необорудованных для этого местах", — сказала Королева на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Краснодаре в четверг.

Она отметила, что в прошлом году появилось десять новых пляжных территорий протяженностью более 600 метров. В преддверии летнего курортного сезона идет активная проверка пляжных территорий.

В настоящее время в ГУ МЧС по краю на декларирование пляжных территорий подано уже более 300 заявок, 18 из которых новые, добавила Королева.