"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на второй этап строительства посадочной площадки самолетов на самом крупном из островов (о.Парамушир — ИФ) в северной части Большой Курильской гряды", — сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в целом второй этап предусматривает строительство: служебно-пассажирского здания аэропорта, перрона, командно-диспетчерского и контрольно-пропускного пунктов, комплекса средств радиотехнического обеспечения полетов и метеообеспечения. Он также включает размещение светотехнического оборудования с огнями малой интенсивности и других необходимых объектов.

"Пропускная способность терминала составит 35 пассажиров в час, или свыше 6 тыс. в год. После завершения второго этапа строительства посадочная площадка, оборудованная для захода на посадку по приборам, обеспечит реализацию стандартных схем прибытия и вылета воздушных судов", — цитирует пресс-служба главного эксперта проекта Главгосэкспертизы Аллу Клюеву.

Она добавила, что в качестве расчетного типа воздушных судов выбран DHC-6-400 Twin Otter.

Объект реализуется в рамках государственной программы региона "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Застройщик объекта — АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" (принадлежит Минимущества Сахалинской области), генеральный проектировщик — ООО "Гильдия современных проектов" (Московская область).

Пресс-служба напоминает, что Главгосэкспертиза в 2021 году выдала положительное заключение по проекту первого этапа строительства в аэропорту Северо-Курильска, включающему взлетно-посадочную полосу (ВПП), рулежную дорожку и ограждение. Контракт с подрядчиком стоимостью 204 млн рублей был заключен весной 2022 года. ВПП длиной 625 м и шириной 30 м с грунтовым покрытием предназначена для самолетов типа DHC-6-400, которые имеются в авиапарке компании "Аврора".

В настоящее время перевозки в Северо-Курильск осуществляются из Петропавловска-Камчатского с помощью единственного небольшого грузопассажирского судна "Гипанис", пассажиров также перевозят с помощью вертолета Ми-8МТВ (согласно расписанию камчатского аэропорта, рейс выполняется пять раз в неделю).

Местные жители неоднократно обращались к областным властям с предложением оборудовать в Северо-Курильске инфраструктуру для приема самолетов. Из-за плохой погоды и шторма в море жители зачастую ожидают отправления на Камчатку и обратно неделю и более.