"У нас в марте существенно выросли цена на авиаперевозки. Мы видим, что провозных мощностей авиакомпаний, летающих в Калининград, сегодня не хватает, что приводит к повышению стоимости билетов. Мы обратились к министру транспорта России Виталию Савельеву с просьбой увеличить число авиакомпаний на нашем направлении", — сказал Алиханов.

По его словам, уже в мае, когда в стране начинается туристический сезон, число авиарейсов увеличится более чем на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Но власти считают, что и в межсезонье в регион должно летать большее количество авиакомпаний или увеличиться число рейсов действующих перевозчиков. Туристы в Калининград активно начинают прилетать уже в марте-апреле, напомнил глава региона.

"У нас постоянно заполняемость самолётов составляет примерно 90%, что очень хороший показатель для авиакомпаний. При этом популярность Калининградской области в плане туристической привлекательности постоянно растет. И стоимость прилета в регион не должна препятствовать этой тенденции", — подчеркнул Алиханов.

Ранее сообщалось, что из Калининграда в летний период запланированы рейсы по 20 направлениям. Полеты по ним планируют выполнять 13 авиакомпаний.

В этот период в Москву будут совершаться до 20-22 рейсов в день. В Санкт-Петербург запланировано до 10-14 рейсов в день. В другие города — значительно реже.