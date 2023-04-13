"Регионом реализуется проект с привлечением средств инвестиционного бюджетного кредита — этот переходящий объект на 2022-2023 год включает в себя строительство 18 км новых горнолыжных трасс в Домбае и реконструкцию 16 км трасс", — написал Темрезов в своем телеграм-канале по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию в РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее в пресс-службе главы региона "Интерфаксу" сообщили, что в рамках инвестиционного проекта по развитию всесезонного туристско-рекреационного кластера "Домбай" на курорте планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе "Купол" на 250 посадочных мест. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

На сегодняшний день на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии функционируют четыре канатные дороги, 12 горнолыжных трасс протяженностью 25 км, а также более 5,5 тыс. мест размещения. По итогам 2022 года курорт посетили 863 тыс. туристов.