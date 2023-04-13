"С января по март 2023 года Подмосковье посетили более 4,4 млн путешественников, в 2022 году этот показатель составил 4,1 млн человек", — говорится в сообщении.

Самыми популярными направлениями отдыха стали Дмитров, Коломна и Одинцовский округ. Причем, как отмечает министерство, востребован не только активный отдых на горнолыжных курортах Подмосковья, но и экскурсионные программы.

"Традиционно популярными у гостей региона на этих направлениях остаются музеи-заповедники "Дмитровский кремль" и "Коломенский кремль", а также историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина", — добавили в областном Минкульте.

Всего в прошлом году Московскую область посетили более 22 млн человек. Кроме Дмитрова, Коломны и Одинцовского округа, путешественники активно посещали Сергиев Посад, Серпухов и Истру.