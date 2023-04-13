"При планировании выездных мероприятий мы учитываем запросы представителей петербургской индустрии гостеприимства, наличие отложенного спроса на путешествия в стране проведения, развитое транспортное сообщение между нашими городами. Роуд-шоу способствует укреплению взаимодействия между специалистами туристского рынка в странах СНГ и помогает рассказать обо всем многообразии сферы гостеприимства города на Неве. Убежден, туркомпании Армении подберут оригинальные предложения для своих клиентов", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2022 году туристы из стран СНГ тратили за время поездки в северную столицу России около 65 тыс. рублей. Одна из основных причин для посещения Петербурга — культурно-познавательный туризм, с такой целью в город приезжают 32% гостей из ближнего зарубежья.

"Среди петербургских достопримечательностей есть и те, которые напрямую связаны с армянской культурой. Например, церковь Святой Екатерины на Невском проспекте, построенная в XIX веке. В свою очередь Ереван стал одним из первых городов, где был установлен памятник, посвященный детям блокадного Ленинграда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Санкт-Петербург и Ереван уже больше 25 лет являются городами-побратимами.

Ранее Петербург был избран культурной столицей стран СНГ в 2023 году.