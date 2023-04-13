"Очень надеемся, что летом этого года мы запустим в основном здании, в нашем основном лекционном зале в Лаврушинском переулке цикл лекций "Московские коллекционеры". Мы запустим его летом, а продолжим осенью", — сказала Гафар на пресс-конференции в четверг.

Она отметила, что лекции будут подготовлены сотрудниками галереи, для чего уже создана рабочая группа.

В рамках лекций сотрудники Третьяковки будут рассказывать о коллекционерах Козьме Солдатёнкове, Илье Остроухове, Иване Цветкове, братьях Морозовых и других. Как отметила Гафар, многие их этих коллекционеров были также благотворителями и меценатами.