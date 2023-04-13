"На выставке представлена коллекция декоративных пасхальных яиц из металла, стекла, керамики, дерева", — сказал сотрудник музея.

Среди экспонатов — поздравительные открытки начала XX века, а также издание "Памятник веры" — православный календарь, принадлежавший писателю Петру Ершову.

"На свободных страницах календаря есть записи самого Ершова о рождении детей, крещении крестных и других событиях", — добавил собеседник агентства.

Ершов родился в 1815 году в селе Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии. В 1834 году, когда ему было 19 лет, вышла в свет его поэтическая сказка "Конек-Горбунок". В 1836 году после окончания Петербургского университета работал в Тобольске — был учителем и директором гимназии. Умер в Тобольске в 1869 году.