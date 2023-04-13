"Бывший чемпион мира по мотогонкам, побивший несколько рекордов скорости, Эрик Тебуль попал в ДТП на мотоцикле на острове Пхукет в Таиланде. Спортсмен столкнулся с мотоциклом российского туриста Олега Афанасенко на повороте возле живописного пляжа Лаем-Синг", — пишет издание.

Как отмечает портал, Тебуль направлялся на пляж Камала на западном побережье Пхукета, а россиянин двигался ему навстречу. Французский гонщик получил травму правой руки и был госпитализирован. Информации о состоянии российского туриста нет.

Полиция прибыла на место происшествия и протестировала участников инцидента на алкоголь, результаты были отрицательными. По словам очевидцев, россиянин мог непреднамеренно подрезать француза на повороте.

Стражи правопорядка забрали оба мотоцикла для дальнейшего расследования.

Эрик Тебуль начал свою профессиональную карьеру мотогонщика в 1980 году, он несколько раз становился чемпионом мира. В прошлом году Тебуль объявил о завершении карьеры, и в последней гонке прошел дистанцию за рекордные 4,97 секунды.