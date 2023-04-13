Она отметила, что несмотря на то, что верхушки гор до сих пор покрыты снегом и сезон катания еще продолжается, прекрасные бутоны распустились на нижней площадке курорта, в Роза Долине — на высоте 560 метров над уровнем моря.

"Конечно, дерево сакуры, чаще всего ассоциируется с Японией. Для нашей местности характерны другие растения — дубы, буки, грабы, пихты, которые создают яркий зеленый наряд. Чтобы дать возможность гостям полюбоваться необычным для кавказского Причерноморья деревьями на курорте было высажено семь сакур", — рассказала агроном.

По ее словам, саженцы сакуры на горном курорте появились 2013 году. Благодаря хорошему климату и постоянной заботе за десять лет маленькие растения достигли высоты в три метра и превратились во взрослые деревья.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Сакура — растение не капризное. Тем не менее круглый год мы ухаживаем за этими деревьями, производим подкормку удобрениями, осенью обязательно обрезаем. В благодарность за заботу, каждую весну они покрываются пышным цветом", — поделилась Мурашова.

По ее словам, период цветения сакуры — недолог, длится примерно две недели. Чуть позже на курорте "Роза Хутор" расцветет более поздний ее сорт — махровая. Помимо вишни саржента в апреле здесь можно наблюдать цветение изящных магнолий — кобус и суланжа.

"Флора и фауна Кавказского Причерноморья чрезвычайно богаты. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не произрастает", — добавила Мурашова.