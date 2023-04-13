Увеличение пассажиропотока было отмечено по направлениям: Новосибирск (12,536 тыс. человек, рост в 2,5 раза), Сочи (7,345 тыс. человек, рост на 37,1%), Стрежевой (4,808 тыс. человек, рост в 1,65 раза) и Красноярск (4,505 тыс. человек, рост на 15,7%). Также популярными остаются рейсы в Москву, Казань и Санкт-Петербург.

При этом сотрудник пресс-службы отметил, что в январе-марте наблюдалось незначительное снижение пассажиропотока в Санкт-Петербург (на 6,9%).

Как сообщалось, по итогам 2022 года томский аэропорт "Богашево" обслужил более 540 тыс. человек, что на 9% превысило показатель 2021 года.