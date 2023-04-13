"Рост внутреннего туризма по итогам 2023 года может составить до 30% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, продажи в выездном туризме могут снизиться на 10-25%, в том числе из-за дефицита перевозки на массовых выездных направлениях", — сказала она на конференции в четверг.

По прогнозу Ломидзе, наиболее популярными направлениями летом будут Турция, Россия, Абхазия, ОАЭ, Египет. Также в топ-5 направлений может войти Таиланд.

"Из-за роста себестоимости отдыха как внутри страны, так и за рубежом расходы туристов на отдых в 2023 году будут расти. В том числе из-за роста стоимости транспортной составляющей", — добавила она.

Туроператоры также отмечают, что глубина продаж туров в среднем и эконом-сегменте остается невысокой. При этом в сегменте дорогих туров туристы предпочитают бронировать заранее.

"Еще одна тенденция – продолжающийся рост доли организованного туризма продолжит расти в объеме: множество самостоятельных туристов идут к агентам", — добавила она.

Кроме того, по прогнозу АТОР, более 50% путешествующих по России и за рубеж в 2023 году составят семьи с детьми.