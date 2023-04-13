"С каждым годом количество туристов, посещающих наш музей с его многочисленными экспозициями, только увеличивается. Есть среди них и те, кто стремится не только побывать на кораблях-музеях, но и провести на них не только пару часов, но и несколько суток. И потому мы продолжаем развивать такое направление своей деятельности, как размещение туристов в гостевых каютах кораблей-музеев", — сказал Миронюк.

Он отметил, что в ближайшее время семь гостевых каюты появятся на плавучем маяке "Ирбенский". К настоящему моменту они уже полностью готовы для заселения туристов. Однако, чтобы принять первых гостей, музею предстоит пройти ряд юридических процедур и согласований, которыми и занимаются сегодня сотрудники.

"Надеемся, что к этому летнему сезону каюты для гостей на "Ирбенском" будут открыты. Они расширят "гостиничные" мощности нашего музея, которые сегодня есть на научно-исследовательском судне "Витязь". Там еще в 2015 году были оборудованы пять кают, которые за это время стали очень популярны и востребованы туристами, неравнодушными к морской тематике", — заключил Миронюк.