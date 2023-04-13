"Наше предложение — поддержать проект, а Минфину — рассмотреть возможность выделения финансирования на строительство взлетно-посадочной полосы", — сообщил заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов в ходе выездного заседания комитетов Совета Федерации в четверг.

"Пожалуй, сейчас самый главный вопрос — это убедить Минтранс включить тяжелую инфраструктуру — взлетно-посадочную полосу и перрон, в перспективный план. Вопрос о финансировании терминала решен, мы нашли средства", — сказал, в свою очередь, владелец "Новапорта" Роман Троценко.

По его словам, в ходе проектирования терминала холдинг решил увеличить его пропускную способность вдвое: с 200 до 400 пассажиров в час.

Согласно презентации проекта, длина ВПП в аэропорту "Шерегеш" составит 2,7 тыс. метров, предусмотрен перрон на шесть самолетов. Предполагается также установка радиотехнического оборудования, создание топливозаправочного комплекса, прокладка 20 км подъездной двухполосной дороги.

В феврале министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил властям Кузбасса и потенциальным инвесторам заняться вопросом поиска новых источников финансирования для строительства аэропорта около горнолыжного курорта в Шерегеше.

"Остаются вопросы о строительстве взлетно-посадочных полос в Кузбассе. Но чтобы развивать курорт и выводить его на новый уровень, надо решать вопрос со строительством аэропорта в Шерегеше. Учитывая ограниченность ресурсов федерального бюджета в настоящее время, надо искать какие-то новые варианты финансирования", — сказал тогда министр.

В ноябре 2021 года "Новапорт" заявил о готовности инвестировать 7 млрд рублей в строительство аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта. Строительство аэродрома, согласно продемонстрированной тогда презентации, оценивалось в 6-8,5 млрд рублей, терминального комплекса — в 6,8 млрд рублей. В феврале 2023 года министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан сообщил, что стоимость строительства аэропорта оценивается в 15 млрд рублей, в том числе порядка 10 млрд рублей — аэродромная инфраструктура, 5 млрд рублей — терминал.

Тогда же, в феврале, гендиректор новосибирского аэропорта "Толмачево" и руководитель Сибирского кластера аэропортов "Новапорта" Евгений Янкилевич отмечал, что холдинг приступит к строительству аэровокзального комплекса только после решения о выделении финансирования на строительство ВПП.